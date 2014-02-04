Суд засудив колишнього мера Інкермана до 5 років в'язниці за хабар

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання завершилося в понеділок ввечері, вирок зачитувався протягом майже 4 годин.

Сам Конопльов на засіданні не був присутній, з Сімферопольського СІЗО на засідання суду в Балаклаву 3 лютого з невідомих причин він доставлений не був.

Читайте такожНа Волині за хабар судитимуть голову міськради Адвокат Конопльова Вікторія Мітько заявила журналістам, що у справі буде подаватися апеляція, «оскільки в дебатах і захисник, і підсудний просили виправдального вироку».

Як повідомляв УНІАН, Конопльов був затриманий при отриманні хабара в сумі 20 тис. доларів і 100 тис. грн. Стосовно нього було порушено кримінальну справу за ст.368 ч.3 (отримання хабара в особливо великому розмірі або посадовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). Ленінський районний суд Севастополя обрав для затриманого запобіжний захід - утримання під вартою в СІЗО № 15 м. Сімферополя.

Гроші Конопльов, разом з подільником, нібито, отримав за те, що обіцяв громадської організації інвалідів вирішити на сесії міськради питання про виділення земельної ділянки.