Літак Харків–Стамбул намагався захопити 44-річний харків’янин

Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердила прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик.

Читайте такожПяний пасажир літака Харків-Стамбул погрожував підірвати судно, якщо воно не полетить до Сочі - СБУ За її відомостями, прокуратура Харківської області розпочала перевірку за фактом інциденту на борту літака, що слідував маршрутом Харків – Стамбул.

Дубовик зазначила, що, за попередніми даними, чоловік летів сам. Під час польоту він заявив, що на борту літака знаходиться вибуховий пристрій, та висловив вимогу летіти в Сочі, де проходить зимова Олімпіада. Йому було відмовлено – літак сів у аеропорту Стамбула. На борту перебували 110 пасажирів, 3 пілоти та 4 стюардеси.

Читайте такожЗМІ: У Стамбулі пасажир українського літака спробував викрасти його й полетіти до СочіДубовик наголосила, що прокуратура також перевіряє дії співробітників служби авіаційної безпеки аеропорту Харкова.

«За попередніми даними, під час проходження контролю громадянин вів себе нормально, ніяких неадекватних дій не скоював», - зазначила Дубовик.

У прокуратурі додали, що літак належить турецькій компанії. Оцінку діям харків’янина нададуть правоохоронці Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 лютого, нетверезий пасажир, який летів рейсом Харків-Стамбул і вилетів із Харкова о 16:25, погрожував підривом повітряного судна в разі, якщо екіпаж не змінить курс і не здійснить посадку в Сочі.

Як зазначили у спецслужбі, людина, яка перебувала під впливом алкоголю, намагалася потрапити до кабіни пілотів, але була вгамована екіпажем, в результаті літак здійснив свій рейс у штатному режимі та приземлився в Стамбулі, де неадекватну за поведінкою людину, було передано до місцевих правоохоронних органів.