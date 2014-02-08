МЗС підтвердило українське громадянство пасажира, який хотів захопити літак

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"Один з пасажирів рейсу, громадянин України, намагався змусити екіпаж направити літак в Сочі. Вибухівки або зброї у пасажира не було виявлено. Екіпаж курсу не міняв і в штатному режимі здійснив посадку в аеропорту Стамбула", - йдеться в повідомленні.

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В результаті інциденту ніхто не постраждав. За оперативною інформацією, підозрюваний добровільно здався поліції.

Посольство України в Турецькій Республіці перебуває на постійному зв'язку з МЗС та правоохоронними органами Туреччини. В аеропорту перебуває консул Генерального консульства України в Стамбулі, який в координації з турецькою стороною, вживає заходів для з'ясування обставин інциденту, а також виконання консульсько-правових функцій.

Справа перебуває на особливому контролі МЗС і правоохоронних органів України.