В УПЦ МП засудили не прокляття священика Майдану, а те, що вони прозвучали з амвона

Як передає "Православіє в Україні"в УПЦ Московського патріархату засудили не слова священика, а те, що він вимовив ці слова з амвона.

Керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній вважає, що немає нічого дивного в тому, що і священики беруть близько до серця складну ситуацію, в якій зараз опинилося українське суспільство.

Але, зазначив він, "священик повинен завжди пам'ятати, що амвон - місце проповіді, це місце, з якого ми несемо нашим парафіянам Євангельське слово".

"Абсолютно неприпустимо використовувати амвон для політичних закликів. І Блаженніший митрополит Володимир та Священний Синод та Собори Єпископів Української православної церкви неодноразово заявляли, що храм не повинен ставати місцем для політичної боротьби, у храм ні в якому разі не повинно закладатися політичне протистояння", - зазначив Антоній.