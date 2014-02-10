Українця, який намагався захопити літак, заарештували в Стамбулі

За даними агентства Anadolu, жителя України, який представився як Артем Козлов, помістили під варту в неділю.

За даними агентства Франс Прес, українцю було призначено попереднє ув'язнення під варту. У скоєнні яких злочинів підозрюється житель України, не уточнюється, пише РИА Новости.

Раніше повідомлялося, що пасажир літака Харків-Стамбул турецької авіакомпанії Pegasus Airlines в п'ятницю намагався змусити екіпаж направити літак в Сочі. За словами представника Служби безпеки України, чоловік під час польоту спробував прорватися в кабіну пілотів, вимагав розвернути літак в Сочі, звільнити затриманих учасників сутичок на вулиці Грушевського в Києві і погрожував підірвати літак.

Після інциденту борт зі 110 пасажирами благополучно сів в аеропорту Стамбула. Бешкетник, громадянин України, який, за попередніми даними, знаходився в стані алкогольного сп'яніння, добровільно здався поліції. В результаті інциденту ніхто не постраждав.