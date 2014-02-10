Сина депутата Хмельницької облради засудили до 4 років умовно за смертельну ДТП

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Світлана Дручкова сьогодні ухвалила рішення, що звинувачений Червонюк порушив 12.3 та 12.4 пункти ПДР та частину 2 статті 286 ККУ, що передбачає позбавлення волі на строк 4 роки. Проте статтею 75 ККУ до нього застосовано іспитовий термін строком на один рік. Також Червонюка позбавлено права керувати автомобілем строком на 3 роки.

Зачитуючи судове рішення головуюча суддя визнала обвинуваченого винним, наголосивши, що у момент наїзду на пішохода Олега Крушельницького швидкість його автомобіля становила 120,7 км/год. За її твердженнями, Червонюк міг уникнути ДТП, застосувавши екстрене гальмування.

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Згідно з даними, озвученими у суді, на момент скоєння ДТП у Червонюка не було алкоголю в крові. Натомість загиблий пішохід на час наїзду перебував у середньому ступені алкогольного сп’яніння (1,79 промілле) і переходив проїзну частину за межами пішохідного переходу.

Обвинуваченого Червонюка звільнили в залі суду.

Батьки загиблого повідомили, що подаватимуть апеляцію до Апеляційного суду Хмельницької області. Для цього у них є термін у 30 днів.

Як повідомляв УНІАН, У Хмельницькому ввечері 20 серпня 2013 р. біля зупинки громадського транспорту 19-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Toyota, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на пішохода, 26-річного місцевого жителя. Останній в результаті ДТП отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). 8 жовтня близько 5 тисяч хмельничан підписалися під зверненням до Верховної Ради, в якому висловили стурбованість щодо об’єктивного розслідування резонансного ДТП. 11 січня 2014 р. Хмельницький міськрайонний суд продовжив утримання під вартою Червонюка до 11 лютого.

Під час дебатів представник державного обвинувача, прокурор Віталій Пронозюк вимагав засудити Червонюка до 7 років в’язниці, оскільки за його даними, є достатньо доказів та різних експертиз, які підтверджують, що син депутата грубо порушив правила дорожнього руху, перебував у стані алкогольного сп’яніння (0,79 проміле алкоголю в крові - УНІАН), що спричинило смертельне ДТП.

Також прокурор не знайшов для обвинуваченого пом’якшувальних обставин. Крім цього, прокурор попросив суд на три роки позбавити обвинуваченого права керувати транспортним засобом.

Захист Червонюка під час дебатів наполягав, аби суд призначив покарання, яке не пов’язане з позбавленням волі, оскільки вина підсудного не доведена.

Довідка УНІАН. Дмитро Червонюк, який перебував за кермом автомобіля Toyota, є сином депутата Хмельницької обласної ради шостого скликання, президента Асоціації приватних підприємців “Едельвейс” Галини Червонюк і депутата Хмельницької обласної ради п’ятого скликання, власника Рівненського льонокомбінату Олега Червонюка.