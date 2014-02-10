Українці міняють листи і передплату газет на розмови по телефону

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, кількість відправлених посилок через підприємства галузі зв'язку в минулому році порівняно з 1980 роком скоротилася майже в 2 рази - до 19,5 млн штук.

При цьому кількість відправлених газет і журналів у 2013 році знизилася майже в 10 разів - до 917,5 млн штук, а кількість телеграм скоротилося майже в 100 разів - до 900 тис.

Кількість грошових переказів і пенсійних виплат знизилося на 25% - до 115,1 млн переказів.

У свою чергу, кількість міжміських телефонних переговорів (включаючи міжнародні), наданих підприємствами галузі зв'язку, в 2013 році порівняно з 1980 роком зросла в 17 разів - до 5,2 млрд дзвінків.

Як повідомляв УНІАН, доходи підприємств галузі зв'язку України, отримані від надання послуг в 2013 році порівняно з 2012 роком, знизилися на 2,8% - до 52,492 млрд грн.

Якщо в СРСР у 1980 році єдиним підприємством зв'язку, надає всі види поштового, телеграфного та телефонного зв'язку, була державна пошта, то на сьогоднішній день крім «Укрпошти» такі послуги надають ще і приватні українські та зарубіжні компанії.