У Молдові затримали екс-голову селищної ради в Херсонській області

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Управління з боротьби із організованою злочинністю Управління МВС у Херсонській області полковник Гліб Мельниченко.

Читайте такожНа Житомирщині на хабарі затримали голову сільрадиЗа словами полковника, Ігор Семенчев перебував у Молдавії з листопада минулого року. Весь цей час колишнього голову селищної ради фінансово підтримували його знайомі: він мешкав у арендованій квартирі в будинку, який не було здано в експлуатацію.

«Приблизно о 17:00 Семенчева затримали представники місцевого комісаріату, в мить, коли той виходив за сигаретами. Зараз він перебуває в ІТТ, чекає екстрадиції», - повідомив Мельниченко.

Виїхав Семенчев за власним паспортом, але співробітники прикордонної служби його виїзд не зафіксували. Швидше за все, він нелегально перетнув кордон, тому що в іншому разі про його місцезнаходження правоохоронці дізналися б набагато раніше: Семенчев був офіційно оголошений Інтерполом у міжнародний розшук.

Читайте такожНа Донеччині голова сільради привласнив понад 700 тис. грнЗараз молдавські правоохоронці чекають завершення процедури екстрадиції, після чого на Ігоря Семенчева чекає суд. Згідно зі звинуваченням, йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня 2013 року співробітники управління з боротьби із організованою злочинністю УМВС України в Херсонській області спільно з прокуратурою Херсонської області в приміщенні адміністративної будівлі селищної ради задокументували факт вимагання головою від приватного підприємця неправомірної вигоди у розмірі 80 тис. дол.

За даними міліції, для одержання неправомірної вигоди голова селищної ради залучив до посередництва свого близького знайомого, який у салоні свого автомобіля біля будівлі селищної ради одержав хабар у зазначеному розмірі. Посередник намагався втекти з місця події та позбутися одержаної суми, але був затриманий співробітниками УБОЗ і слідчим прокуратури Херсонської області.

У жовтні Семенчева оголосили в розшук. За деякими даними, восени він перебував у Київській області, але тоді його так і не знайшли.

Пізніше Семенчева було засуджено за те, що він, будучи посадовцем органів місцевого самоврядування, перебував у складі наглядової ради одного з публічних акціонерних товариств.

Також відзначимо, що у вересні 2013 року постановою апеляційного суду Херсонської області було залишено без змін рішення суду першої інстанції, яким голову Антонівської селищної ради Семенчева було визнано винним у вчиненні корупційного правопорушення і яким на нього було накладено відповідний штраф.

Після рішення суду, за поданням прокуратури області, Антонівська селищна рада ухвалила рішення про припинення повноважень Семенчева у зв'язку з рішення суду.