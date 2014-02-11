Україна відстає від сусідів у всіх міжнародних рейтингах, окрім знання англійської мови

Єдиний рейтинг де Україна нарівні з розвинутими державами – знання англійської мови. Україна посідає 27 місце, у Японії - 26. За всіма іншими показниками наша країна - "у хвості" планети.

Як припускають Тексти.org.ua, такий стан є однією з причин нинішньої революції. З англійською мовою українці знають, як живе світ, і хочуть теж нормально організувати життя у себе.

У деяких рейтингах Україну випереджають навіть Білорусь та Росія.

Так, у щорічному всесвітньому Індексі розвитку людського потенціалу, що складає ООН, Україна лише на 78 сходинці, Росія - на 55, а Білорусь - на 50. Цей індекс створений щоб оцінити рівень бідності, грамотності, освіти, середньої тривалості життя та інших соціальних показників країни.

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Щодо задоволеності життям, то серед наших сусідів лише румуни виявились більш нещасними. Знову ж таки, в цьому показнику східні та північні сусіди випереджають Україну, не кажучи вже про західних, які попереду ледь не на 30 позицій.

Україна відстає також за показниками легкості ведення бізнесу та імплементації інновацій. Однак за рівнем конкурентоспроможності, свободи слова і знання англійської мови обганяє Росії.

Тим не менш, незмінними сусідами України в міжнародних рейтингах залишаються такі країни, як Монголія, Алжир, Перу, Гана і Папуа Нова Гвінея.