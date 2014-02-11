Україна відстає від сусідів у всіх міжнародних рейтингах, окрім знання англійської мови

17:10, 11 лютого 2014
Суспільство
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Згідно з міжнародними рейтингами, Україна знаходиться десь між країнами Латинської Америки та Центральної Африки.

Україна відстає у світових рейтингах / texty.org.ua

Єдиний рейтинг де Україна нарівні з розвинутими державами – знання англійської мови. Україна посідає 27 місце, у Японії - 26. За всіма іншими показниками наша країна - "у хвості" планети.

Як припускають Тексти.org.ua, такий стан є однією з причин нинішньої революції. З англійською мовою українці знають, як живе світ, і хочуть теж нормально організувати життя у себе.

У деяких рейтингах Україну випереджають навіть Білорусь та Росія.

Так, у щорічному всесвітньому Індексі розвитку людського потенціалу, що складає ООН, Україна лише на 78 сходинці, Росія - на 55, а Білорусь - на 50. Цей індекс створений щоб оцінити рівень бідності, грамотності, освіти, середньої тривалості життя та інших соціальних показників країни.

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Щодо задоволеності життям, то серед наших сусідів лише румуни виявились більш нещасними. Знову ж таки, в цьому показнику східні та північні сусіди випереджають Україну, не кажучи вже про західних, які попереду ледь не на 30 позицій.

Україна погіршує свої показники у сфері свободи слова / texty.org.ua

Україна відстає також за показниками легкості ведення бізнесу та імплементації інновацій. Однак за рівнем конкурентоспроможності, свободи слова і знання англійської мови обганяє Росії.

Тим не менш, незмінними сусідами України в міжнародних рейтингах залишаються такі країни, як Монголія, Алжир, Перу, Гана і Папуа Нова Гвінея.

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