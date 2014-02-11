У ДТП в Севастополі загинув українець, постраждало 8 російських військових

У Севастополі в результаті ДТП одна людина загинула, ще 8 постраждали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Севастополі, сьогодні у Ленінському районі міста на дорозі з одностороннім рухом автомобіль ВАЗ-2109 зіткнувся з УАЗ-452.

В результаті аварії водій «дев'ятки» загинув, постраждали вісім чоловік, які їхали в УАЗі. Водій і пасажири УАЗа отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.

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Як повідомляє РИА Новости постраждалі є військовослужбовцями Чорноморського флоту, вони доставлені до лікарні і їх життю нічого не загрожує.

"В результаті зіткнення військовослужбовець за контрактом отримав травму ноги і ключиці. Інші російські військовослужбовці отримали легкі травми і удари. Всі російські військовослужбовці були оперативно доставлені до госпіталю, де були обстежені. Їх життю та здоров'ю нічого не загрожує", - сказав співрозмовник агентства.

Він також зазначив, що, отриману з місця події інформацію від співробітників державної автомобільної інспекції України, незадовго до зіткнення водій автомобіля "ВАЗ-21099" скоїв кілька ДТП на вулицях Севастополя і намагався сховатися від співробітників правоохоронних органів України. "На місці події працюють представники автоінспекції Чорноморського флоту та МВС України", - додав представник Міноборони.