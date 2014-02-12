Черкаська міліція знайшла хлопця, який зник на київському Євромайдані

Як повідомили кореспондента УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, цього тижня до Уманського міського відділу міліції звернулися батьки хлопця з проханням розшукати їхню дитину.

19-річний хлопець пішов з дому, залишивши записку, що їде в Київ на Євромайдан. Він тривалий час не повертався додому, а його телефон не відповідав. Цього тижня правоохоронці встановили місцезнаходження хлопця.

Пояснюючи свій вчинок, 19-річний уманчанин розповів, що хотів розважитись, тому поїхав на Майдан Незалежності. Мобільний телефон він продав, бо потрібні були гроші.

Це вже другий випадок знаходження людей, які вважалися зниклими в Києві на Євромайдані, зауважили в УМВС.

Як повідомляв УНІАН, в січні міліція знайшла 15-річного юнака з міста Умань Черкаської області в монастирі в Чернігові, який теж поїхав на Євромайдан і вважався зниклим.

На даний час хлопці перебувають вдома. Працівниками міліції провели з ними профілактичну роботу.

Як повідомляв УНІАН, група Євромайдан SOS заявила, що на сьогодні розшукують 23 зниклих активістів акцій протесту.