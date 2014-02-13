Кабмін виплатить допомогу родинам загиблих у Пакистані українських альпіністів

Про це повідомили УНІАН у Харківському альпклубі з посиланням на директора юридичної компанії Lions Litigate Станіслава Батрина.

За його словами, «як підтверджується листом Міністерства закордонних справ України № 913/19-172/3-175 від 28 січня 2014 на адресу юридичної компанії Lions Litigate та Українського юридичного товариства, МЗС погодив без зауважень проект розпорядження Кабінету міністрів України «Про виділення коштів для надання допомоги сім'ям осіб, які загинули в результаті теракту, що стався на території Ісламської Республіки Пакистан».

Читайте такожУ Пакистані заарештували ймовірного організатора розстрілу українських альпіністів"В іншому документі Кабмін поставив перед міністрами Юрієм Колобовим, Ігорем Прасоловим, Леонідом Кожарою, Наталею Королевською, Оленою Лукаш та Костянтином Грищенком завдання підготувати узгоджені пропозиції щодо надання одноразової фінансової допомоги сім'ям загиблих альпіністів. Таким чином, рішення про виплату фактично прийнято, вирішується питання тільки про розмір компенсації і терміни її надання», - сказав Батрин.

Юрист також зазначив, що цим самим посадовим особам доручено внести на розгляд Кабміну в установленому порядку узгоджений проект рішення уряду.

У свою чергу президент Харківської федерації альпінізму та скелелазіння Геннадій Копійка наголосив, що родинам загиблих альпіністів вкрай потрібна матеріальна допомога. Він висловив сподівання, що виплати відбудуться найближчим часом.

Читайте такожУкраїнські альпіністи зійдуть на Ельбрус в пам’ять про загиблих у ПакистаніВодночас у Харківському альпклубі висловили жаль із того приводу, що до сьогодні немає ніякого рішення пакистанського уряду про виплату компенсації загиблим альпіністам.

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 23 червня 2013 року в Пакистані озброєні бойовики увірвалися в базовий табір альпіністів у провінції Гілгіт-Балтістан на території спірного регіону Кашмір і розстріляли міжнародну групу туристів, які піднімалися на гору Нанга-Парбат. Загинули 9 альпіністів, з яких троє харків’ян (Сергій Свиргун, Бадаві Кашаєв, Дмитро Коняєв), та місцевий гід-провідник.

Відповідальність за вбивство туристів узяло на себе терористичне угруповання, що близьке до пакистанського крила Талібану.