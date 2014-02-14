Мінекології хоче продавати використані в Україні батарейки західноєвропейським компаніям

Міністерство екології та природних ресурсів України прогнозує збільшення щорічного обсягу утилізації використаних батарейок та інших елементів живлення до 3-4 млн. штук. Про це повідомив журналістів міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков.

“Три-чотири мільйони елементів живлення на рік утилізується на наших потужностях, а щось ми будемо вивозити за кордон», - сказав він.

За словами міністра, на даний час в країні утилізацією батарей займаються два заводи – у Львові і в Артемівську (Донецька обл.). При цьому Проскуряков не уточнив обсяг утилізації батарей у 2013 році.

Глава Мінекології також повідомив, що міністерство веде переговори з європейськими компаніями щодо закупівлі використаних українськими споживачами батарей.

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«Ми спілкуємося з угорськими і французькими компаніями, які купуватимуть ці батареї. Так, це вигідно. Батарея, хоч і відпрацьована, але щось коштує. Це метал, це її складові», - сказав міністр.

Як позитивний приклад міністр розповів про програму утилізації батарей, що реалізується з квітня 2013 року спільно з оператором мобільного зв'язку МТС, в рамках якої здійснюється збираня елементів живлення в спеціальні бокси, встановлені в магазинах мережі.

За словами Проскурякова, одна викинута в звичайний сміттєвий ящик батарея може забруднити близько 20 квадратних метрів грунту і 400 літрів підземних вод.

При цьому він повідомив, що з 643 млн. грн, передбачених у бюджеті на 2014 рік на виконання екологічних програм, 30 млн. грн буде виділено на інформування населення про культуру утилізації батарей.

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«Наступним етапом ми хочемо поширити цю програму на всі державні і навчальні установи для того, щоб люди могли там викидати батареї (у спеціальні бокси – УНІАН)», – додав глава Мінекології.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня 2013 року між Міністерством екології та природних ресурсів України і компанією «МТС-Україна» було підписано меморандум про співпрацю, що передбачає встановлення в усіх магазинах мережі МТС спеціальних боксів для утилізації використаних батарей на заводі у Львові.