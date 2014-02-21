Оновлений список загиблих під час кривавих подій в Києві

В ході протистоянь у Києві за період з 18 по 20 лютого, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я України, загинули 77 людей.

На сторінці групи Євромайдан SOS опублікована попередня інформація про загиблих станом на 22:30.

1. Аратунян Георгій, Рівне, близько 50 років 2. Байдовский Сергій Романович, Луцьк, 22 роки 3. Бондарчук Сергій Миколайович, Старокостянтинів Хмельницької обл., 09.09.1961 4. Братушко Олексій Сергійович, Суми, 1971 5. Брезденюк Валерій, Вінниця, 50 років 6. Бондарєв Сергій, 32 роки 7. Вайда Богдан Іванович с.Летня Львівська область 28.04.1965 8. Васильцов Віталій Валерійович, Київська обл., Біла Церква, 1977 9. Варениця Роман Михайлович Яворівський район Львівська область 14.12.1978 10. Веремій В'ячеслав, Київ, 32 роки 11. Войтович Назар Юрійович, 1996 (на момент загибелі - неповнолітній) 12. Голоднюк Устим Володимирович, Збараж Тернопільська обл., 1994 13. Гриневич Едуард Миколайович, Волинська обл., село Деребон 31.05.1985 14. Жаловага (Жалобача - ?) Анатолій Григорович, Львів, 13.03.1980 15. Гурик Роман Вікторович, Івано-Франківськ, 1994 16. Захаров Володимир Костянтинович, 57 років 17. Дворянец Антоніна, Бровари, 62 роки 18. Дигдалович Андрій Іванович, с.Сокольники, Львівська обл., 03.06.1973 19. Дідич Сергій Васильович, Городенка, Івано-Франківська обл., 44 роки 20. Дзявульский Микола Степанович, Шепетівка, 1958 21. Дмитрів Ігор Федорович, с.Копанки Івано-Франківської обл., 1984 (інші дані - 09.10.1983) 22. Давид Кіпіані, Грузія. 24. Жеребный Володимир Миколайович, с.Вишня, Львівська обл., 06.10.1985 25. Жеребних Анатолій Миколайович, село Рудки Львівської області. 26. Захаров Володимир Костянтинович, 57 років. 27. Зайко Яків Якович, Житомир. 73 роки. 28. Олександр Капінос, Тернопільська обл., Кременець, 10.03.1984 29. Кемскій Сергій, Керч, 1980 30. Кіщук Володимир Юрійович, Запорізька обл., 1956 31. Костенко Ігор Ігорович, Тернопільська область, село Зубрец, 31.12.1991 32. Корнєєв Анатолій Петрович, с.Гавриловцы Кам'янець-Подільського району 33. Корчак Андрій, Львівська обл., Стрий, 32 роки (інші дані - 17 років та 49) 34. Коцюба Віталій Миколайович, Львів, 07.07.1982 35. Креман Іван, Кременчук 36. Кульчицький Володимир Станіславович, Київ, 1949 37. Мойсей Василь Михайлович, с.Киверці Волинської обл., 23.03.1992 38. Мовчан Андрій Сергійович, Київ, 1980 39. Наумов Володимир Григорович, село Шевченка Донецької області, 9.03.1970 40. Нікулічев Роман, Київ. 21 рік 41. Опанасюк (Опонасюк - ?) Валерій Адамович, Рівне, 20.05.197 42. Паращук Юрій, Харків, 1966 43. Пасхалин Юрій Олександрович, Черкаська обл., 1984 44. Павлюк Володимир, Коломия. Близько 40 років. 45. Плеханов Олександр Вікторович, 1991 46. Полянський Леонід Петрович, близько 35 років 47. Саєнко Андрій Степанович, Фастів, Київська обл., 1962 48. Сердюк Ігор, Кременчук, Полтавська обл., 40 років 49. Смолінський (Смолянський - ?) Віталій Віталійович, Уманський район, с. Фурманівка (Фурмани - ?) 50. Сміленко Віктор, Кіровоградська область, Бобринецький район, с.Борісовка. 1961 51. Сольчаник Богдан Зіновійович, Старий Самбір, Львівська обл., 25.07.1985 52. Ткачук Ігор Михайлович, с. Велика Кам'янка, Івано-Франківська обл., 1975 53. Тарасюк Іван Миколайович. Волинська область, смт Олика. 1993

54. Точін Роман, Львівська обл., Ходорів 1969 55. Тур Іван Іванович, Городок, Львівська обл., 21.07.1973 56. Ушневич Олег Михайлович, Дрогобич, 1982 57. Храпаченко Олександр Володимирович, Здолбунів (Рівне - ?), 18.09.1987 58. Хурция Зураб, 29.07.1960 48. Чаплинський Влад (Володимир - ?). Обухів 59. Черненко Андрій, 35 років 60. Чміленко Віктор Іванович, Кіровоградська обл., с.Борисовка, 1961 61. Царьок Олександр Миколайович, с. Калинівка, Київська обл. 62. Шаповал Сергій Борисович, Київ, 1969 (1968 - ?) 64. Шинко Максим, Вінниця, 33 роки 65. Шилинг Йосип Михайлович, 14.02.1953 (або 1952) 66. Щербанюк Олександр Миколайович, Чернівці, 02.01.1968 67. Мельничук Володимир Валерійович 1974 года



Загиблі міліціонери:

67. Булитка Василь Віталійович, Київ, 1986 68. Власенко Дмитро Олександрович, Крим, 1982 69. Гончаров Віталій Іванович, Крим, 1989 70. Євтушок Володимир Володимирович, Київ, 1971 71. Іваненко Олексій Миколайович, Харків, 1977 72. Савицький Петро Анатолійович, Київ, 1972 73. Спичак Сергій, Бердянськ 74. Теплюк Іван Іванович, Чернігів, 1993 75. Третяк Максим Леонідович, Чернігів, 1993 76. Федюкін Андрій Васильович, Крим, 1972 77. Цвігун Сергій Віталійович, Запоріжжя, 1990



