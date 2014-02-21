Оновлений список загиблих під час кривавих подій в Києві

19:26, 21 лютого 2014
Суспільство
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В інтернеті з'явився оновлений список загиблих силовиків та активістів під час сутичок у Києві. 

В ході протистоянь у Києві за період з 18 по 20 лютого, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я України, загинули 77 людей.   

На сторінці групи Євромайдан SOS опублікована попередня інформація про загиблих станом на 22:30.

 1. Аратунян Георгій, Рівне, близько 50 років 
2. Байдовский Сергій Романович, Луцьк, 22 роки
3. Бондарчук Сергій Миколайович, Старокостянтинів Хмельницької обл., 09.09.1961
4. Братушко Олексій Сергійович, Суми, 1971
5. Брезденюк Валерій, Вінниця, 50 років

6. Бондарєв Сергій, 32 роки
7. Вайда Богдан Іванович с.Летня Львівська область 28.04.1965
8. Васильцов Віталій Валерійович, Київська обл., Біла Церква, 1977
9. Варениця Роман Михайлович Яворівський район Львівська область 14.12.1978
10. Веремій В'ячеслав, Київ, 32 роки
11. Войтович Назар Юрійович, 1996 (на момент загибелі - неповнолітній) 
12. Голоднюк Устим Володимирович, Збараж Тернопільська обл., 1994
13. Гриневич Едуард Миколайович, Волинська обл., село Деребон 31.05.1985
14. Жаловага (Жалобача - ?) Анатолій Григорович, Львів, 13.03.1980
15. Гурик Роман Вікторович, Івано-Франківськ, 1994
16. Захаров Володимир Костянтинович, 57 років
17. Дворянец Антоніна, Бровари, 62 роки
18. Дигдалович Андрій Іванович, с.Сокольники, Львівська обл., 03.06.1973

19. Дідич Сергій Васильович, Городенка, Івано-Франківська обл., 44 роки

20. Дзявульский Микола Степанович, Шепетівка, 1958 
21. Дмитрів Ігор Федорович, с.Копанки Івано-Франківської обл., 1984 (інші дані - 09.10.1983)
22. Давид Кіпіані, Грузія.
24. Жеребный Володимир Миколайович, с.Вишня, Львівська обл., 06.10.1985
25. Жеребних Анатолій Миколайович, село Рудки Львівської області.
26. Захаров Володимир Костянтинович, 57 років.
27. Зайко Яків Якович, Житомир. 73 роки.
28. Олександр Капінос, Тернопільська обл., Кременець, 10.03.1984
29. Кемскій Сергій, Керч, 1980
30. Кіщук Володимир Юрійович, Запорізька обл., 1956

31. Костенко Ігор Ігорович, Тернопільська область, село Зубрец, 31.12.1991

32. Корнєєв Анатолій Петрович, с.Гавриловцы Кам'янець-Подільського району
33. Корчак Андрій, Львівська обл., Стрий, 32 роки (інші дані - 17 років та 49)
34. Коцюба Віталій Миколайович, Львів, 07.07.1982 
35. Креман Іван, Кременчук
36. Кульчицький Володимир Станіславович, Київ, 1949
37. Мойсей Василь Михайлович, с.Киверці Волинської обл., 23.03.1992
38. Мовчан Андрій Сергійович, Київ, 1980
39. Наумов Володимир Григорович, село Шевченка Донецької області, 9.03.1970
40. Нікулічев Роман, Київ. 21 рік
41. Опанасюк (Опонасюк - ?) Валерій Адамович, Рівне, 20.05.197
42. Паращук Юрій, Харків, 1966
43. Пасхалин Юрій Олександрович, Черкаська обл., 1984
44. Павлюк Володимир, Коломия. Близько 40 років.
45. Плеханов Олександр Вікторович, 1991
46. Полянський Леонід Петрович, близько 35 років
47. Саєнко Андрій Степанович, Фастів, Київська обл., 1962
48. Сердюк Ігор, Кременчук, Полтавська обл., 40 років
49. Смолінський (Смолянський - ?) Віталій Віталійович, Уманський район, с. Фурманівка (Фурмани - ?)
50. Сміленко Віктор, Кіровоградська область, Бобринецький район, с.Борісовка. 1961
51. Сольчаник Богдан Зіновійович, Старий Самбір, Львівська обл., 25.07.1985
52. Ткачук Ігор Михайлович, с. Велика Кам'янка, Івано-Франківська обл., 1975
53. Тарасюк Іван Миколайович. Волинська область, смт Олика. 1993 

 		54. Точін Роман, Львівська обл., Ходорів 1969
55. Тур Іван Іванович, Городок, Львівська обл., 21.07.1973
56. Ушневич Олег Михайлович, Дрогобич, 1982

57. Храпаченко Олександр Володимирович, Здолбунів (Рівне - ?), 18.09.1987

58. Хурция Зураб, 29.07.1960
48. Чаплинський Влад (Володимир - ?). Обухів
59. Черненко Андрій, 35 років 
60. Чміленко Віктор Іванович, Кіровоградська обл., с.Борисовка, 1961
61. Царьок Олександр Миколайович, с. Калинівка, Київська обл.
62. Шаповал Сергій Борисович, Київ, 1969 (1968 - ?)
64. Шинко Максим, Вінниця, 33 роки
65. Шилинг Йосип Михайлович, 14.02.1953 (або 1952)
66. Щербанюк Олександр Миколайович, Чернівці, 02.01.1968 
67. Мельничук Володимир Валерійович 1974 года 


Загиблі міліціонери:

67. Булитка Василь Віталійович, Київ, 1986
68. Власенко Дмитро Олександрович, Крим, 1982
69. Гончаров Віталій Іванович, Крим, 1989
70. Євтушок Володимир Володимирович, Київ, 1971
71. Іваненко Олексій Миколайович, Харків, 1977
72. Савицький Петро Анатолійович, Київ, 1972
73. Спичак Сергій, Бердянськ
74. Теплюк Іван Іванович, Чернігів, 1993
75. Третяк Максим Леонідович, Чернігів, 1993
76. Федюкін Андрій Васильович, Крим, 1972
77. Цвігун Сергій Віталійович, Запоріжжя, 1990


 

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