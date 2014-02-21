Оновлений список загиблих під час кривавих подій в Києві
19:26, 21 лютого 2014Суспільство
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В інтернеті з'явився оновлений список загиблих силовиків та активістів під час сутичок у Києві.
В ході протистоянь у Києві за період з 18 по 20 лютого, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я України, загинули 77 людей.
На сторінці групи Євромайдан SOS опублікована попередня інформація про загиблих станом на 22:30.
|1. Аратунян Георгій, Рівне, близько 50 років
|2. Байдовский Сергій Романович, Луцьк, 22 роки
|3. Бондарчук Сергій Миколайович, Старокостянтинів Хмельницької обл., 09.09.1961
|4. Братушко Олексій Сергійович, Суми, 1971
|5. Брезденюк Валерій, Вінниця, 50 років
|6. Бондарєв Сергій, 32 роки
|7. Вайда Богдан Іванович с.Летня Львівська область 28.04.1965
|8. Васильцов Віталій Валерійович, Київська обл., Біла Церква, 1977
|9. Варениця Роман Михайлович Яворівський район Львівська область 14.12.1978
|10. Веремій В'ячеслав, Київ, 32 роки
|11. Войтович Назар Юрійович, 1996 (на момент загибелі - неповнолітній)
|12. Голоднюк Устим Володимирович, Збараж Тернопільська обл., 1994
|13. Гриневич Едуард Миколайович, Волинська обл., село Деребон 31.05.1985
|14. Жаловага (Жалобача - ?) Анатолій Григорович, Львів, 13.03.1980
|15. Гурик Роман Вікторович, Івано-Франківськ, 1994
|16. Захаров Володимир Костянтинович, 57 років
|17. Дворянец Антоніна, Бровари, 62 роки
|18. Дигдалович Андрій Іванович, с.Сокольники, Львівська обл., 03.06.1973
19. Дідич Сергій Васильович, Городенка, Івано-Франківська обл., 44 роки
|20. Дзявульский Микола Степанович, Шепетівка, 1958
|21. Дмитрів Ігор Федорович, с.Копанки Івано-Франківської обл., 1984 (інші дані - 09.10.1983)
|22. Давид Кіпіані, Грузія.
|24. Жеребный Володимир Миколайович, с.Вишня, Львівська обл., 06.10.1985
|25. Жеребних Анатолій Миколайович, село Рудки Львівської області.
|26. Захаров Володимир Костянтинович, 57 років.
|27. Зайко Яків Якович, Житомир. 73 роки.
|28. Олександр Капінос, Тернопільська обл., Кременець, 10.03.1984
|29. Кемскій Сергій, Керч, 1980
|30. Кіщук Володимир Юрійович, Запорізька обл., 1956
31. Костенко Ігор Ігорович, Тернопільська область, село Зубрец, 31.12.1991
|32. Корнєєв Анатолій Петрович, с.Гавриловцы Кам'янець-Подільського району
|33. Корчак Андрій, Львівська обл., Стрий, 32 роки (інші дані - 17 років та 49)
|34. Коцюба Віталій Миколайович, Львів, 07.07.1982
|35. Креман Іван, Кременчук
|36. Кульчицький Володимир Станіславович, Київ, 1949
|37. Мойсей Василь Михайлович, с.Киверці Волинської обл., 23.03.1992
|38. Мовчан Андрій Сергійович, Київ, 1980
|39. Наумов Володимир Григорович, село Шевченка Донецької області, 9.03.1970
|40. Нікулічев Роман, Київ. 21 рік
|41. Опанасюк (Опонасюк - ?) Валерій Адамович, Рівне, 20.05.197
|42. Паращук Юрій, Харків, 1966
|43. Пасхалин Юрій Олександрович, Черкаська обл., 1984
|44. Павлюк Володимир, Коломия. Близько 40 років.
|45. Плеханов Олександр Вікторович, 1991
|46. Полянський Леонід Петрович, близько 35 років
|47. Саєнко Андрій Степанович, Фастів, Київська обл., 1962
|48. Сердюк Ігор, Кременчук, Полтавська обл., 40 років
|49. Смолінський (Смолянський - ?) Віталій Віталійович, Уманський район, с. Фурманівка (Фурмани - ?)
|50. Сміленко Віктор, Кіровоградська область, Бобринецький район, с.Борісовка. 1961
|51. Сольчаник Богдан Зіновійович, Старий Самбір, Львівська обл., 25.07.1985
|52. Ткачук Ігор Михайлович, с. Велика Кам'янка, Івано-Франківська обл., 1975
|53. Тарасюк Іван Миколайович. Волинська область, смт Олика. 1993
|54. Точін Роман, Львівська обл., Ходорів 1969
|55. Тур Іван Іванович, Городок, Львівська обл., 21.07.1973
|56. Ушневич Олег Михайлович, Дрогобич, 1982
57. Храпаченко Олександр Володимирович, Здолбунів (Рівне - ?), 18.09.1987
|58. Хурция Зураб, 29.07.1960
|48. Чаплинський Влад (Володимир - ?). Обухів
|59. Черненко Андрій, 35 років
|60. Чміленко Віктор Іванович, Кіровоградська обл., с.Борисовка, 1961
|61. Царьок Олександр Миколайович, с. Калинівка, Київська обл.
|62. Шаповал Сергій Борисович, Київ, 1969 (1968 - ?)
|64. Шинко Максим, Вінниця, 33 роки
|65. Шилинг Йосип Михайлович, 14.02.1953 (або 1952)
|66. Щербанюк Олександр Миколайович, Чернівці, 02.01.1968
|67. Мельничук Володимир Валерійович 1974 года
Загиблі міліціонери:
|67. Булитка Василь Віталійович, Київ, 1986
|68. Власенко Дмитро Олександрович, Крим, 1982
|69. Гончаров Віталій Іванович, Крим, 1989
|70. Євтушок Володимир Володимирович, Київ, 1971
|71. Іваненко Олексій Миколайович, Харків, 1977
|72. Савицький Петро Анатолійович, Київ, 1972
|73. Спичак Сергій, Бердянськ
|74. Теплюк Іван Іванович, Чернігів, 1993
|75. Третяк Максим Леонідович, Чернігів, 1993
|76. Федюкін Андрій Васильович, Крим, 1972
|77. Цвігун Сергій Віталійович, Запоріжжя, 1990
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