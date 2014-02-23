Патріарх Кирил закликає «розкольників в Україні повернутися до Церкви»

Про це патріарх сказав після літургії, зазначивши при цьому, що влада не повинна втручатися в церковні справи, повідомляють РИА "Новости".

На території України "20 з гаком років відбуваються непрості політичні процеси, результатом яких стало трагічне розділення нашої Церкви", - сказав Кирил.

"Протягом минулих років були спроби використати політичну силу для того, щоб вирішити церковне питання в Україні. Хочу сказати сьогодні, звертаючись до всього українського народу: влада не повинна втручатися в церковні справи, силою неможливо вирішувати церковні питання", - сказав патріарх. "Потрібно, щоб Церква самостійно, не спираючись на жодні зовнішні чинники, вирішувала всі ті питання, які перед нею стоять", - зазначив предстоятель РПЦ.

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За його словами, подолання розколу завжди має йти шляхом повернення до канонічних принципів церковного буття. "Тільки така єдність буде міцною і рятівною", - вважає глава РПЦ.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Синод Української православної церкви Київського Патріархату оприлюднив звернення про необхідність невідкладного подолання розділення Православної Церкви в Україні і закликав Українську православну церкву Московського Патріархату і частину Української автокефальної церкви об'єднатися в єдину помісну Українську Православну Церкву.