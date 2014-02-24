Одну з вулиць Львова назвуть на честь Героїв Майдану – Садовий

Одну із вулиць чи площ Львова буде перейменовано на честь Героїв Майдану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив під час брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий.

«Я висловив пропозицію, щоб громада міста зголосилася, яку площу чи вулицю назвати іменем Героїв Майдану. Ми всі ці пропозиції візьмемо до уваги, а потім, методом опитування громадськості, зробимо остаточний вибір», - зазначив Садовий.

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Він також звернувся із пропозицією оголосити 20 лютого Днем Героїв Майдану.

«20 лютого – це один із найтрагічніших днів в історії нашої держави, тому ми і наші нащадки маємо пам’ятати про ці події, щоб така біда більше ніколи не повторилась у Львові. Отже, я звертаюсь із пропозицією, щоб у нас в державі 20 лютого було оголошено Днем пам’яті Героїв Майдану», - заявив Садовий.