Сьогодні в Україні продовжиться похолодання, ввечері температура знизиться до 6° морозу

Стовпчики термометрів коливатимуться вдень в межах 2 морозу - 4 тепла, на північному сході до 6 морозу, на Закарпатті та в Криму до +5 +8 градусів, повідомляє Opogode.ua.

Погоду більшої частини України визначатиме східний антициклон, який обумовить суху погоду. І тільки вплив південного циклону з центром над Чорним морем обумовить дощі та мокрий сніг, у південній частині України. Ввечері опади прийдуть у західні області.

На річках заходу можливі підйоми рівнів води.

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На заході переважно без опадів. Температура повітря від 4 градусів тепла до 2 морозу, на Закарпатті до +8 градусів.

У північних областях переважно сухо, ввечері в Житомирській області без опадів. Температура повітря від 2 морозу до 3 градусів тепла, у Сумській і Чернігівській областях до 6 морозу.

У центральних областях опадів не передбачається, лише у Вінницькій області невеликий дощ і мокрий сніг. Температура повітря 0-5 тепла.

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На сході без опадів. Температура повітря від 3 морозу до 3 градусів тепла.

На півдні часом дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря 0 +5, у Криму до +8 градусів.

У Києві без істотних опадів. Температура повітря 0-2 градуси тепла.

Вітер в Україні східний і південно-східний, 5-12 м/с, на сході та півдні пориви 15-20 м/с.