У Криму запропонували створити музей пам'ятників Леніну під відкритим небом

Міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв виступив з ініціативою створення музею пам'ятників Леніну під відкритим небом в Ленінському районі. Про це він повідомив на прес-конференції під час XXIII Міжнародної туристичної ярмарки «Крим. Курорти. Туризм. 2014», пише КІА.

Міністр назвав вандалізмом масові несанкціоновані знесення пам'ятників Леніну в країні, в тому числі, в Криму. «Було пошкоджено і знищено пам'ятники, серед яких авторські роботи, вандалами. У зв'язку з цим я ініціюю створення музею під відкритим небом в селищі Леніно Ленінського району на площі Леніна, де можна було б всі ці пам'ятники встановити. Це дуже символічне місце і, я впевнений, що це селище буде користуватися великою популярністю серед туристів», - підкреслив він.

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Нагадаємо, в ніч на 23 лютого в селі Привітне Алуштинського регіону був збитий з постаменту бюст Леніна, 24 лютого в селищі Зуя Білогірського району невідомі демонтували пам'ятник Леніну.