Кернес заявив, що Курченко ще не розрахувався з містом за стадіон "Металіст"

17:07, 26 лютого 2014
Суспільство
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Харківський бізнесмен Сергій Курченко ще не перерахував всі кошти за придбаний цілісний майновий комплекс «Обласний спортивний комплекс «Металіст»

Кернес розповів про борг Курченка

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції після сесії Харківської міської ради сказав Харківський міський голова Геннадій Кернес.

«Я би хотів дуже, щоб ця угода була закінчена, щоб покупець у особі афільованого, я говорю, як є, з Курченком підприємства, оплатив. Сьогодні є борг за купівлю стадіону «Металіст». Але також у нас є бажання, і терпіння, і впевненість, що Сергій Курченко зобов’язаний або купити, або відмовитися, однак вчасно попередити. Тобто я проти тягнути кота за хвіст», - сказав Кернес.

Читайте такожКурченко продовжить фінансувати «Металіст» - Кернес За словами мера, кошти від продажу стадіону «Металіст», які розподілені для добудови об’єктів міської інфраструктури, до мерії за графіком не надходять, останній платіж в обсязі понад 20 млн грн був наприкінці 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня 2013 року Обласний спортивний комплекс «Металіст» проданий за 674 млн 522 тис. грн з урахуванням ПДВ. Покупцем виступив Курченко.

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