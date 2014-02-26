Кернес заявив, що Курченко ще не розрахувався з містом за стадіон "Металіст"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції після сесії Харківської міської ради сказав Харківський міський голова Геннадій Кернес.

«Я би хотів дуже, щоб ця угода була закінчена, щоб покупець у особі афільованого, я говорю, як є, з Курченком підприємства, оплатив. Сьогодні є борг за купівлю стадіону «Металіст». Але також у нас є бажання, і терпіння, і впевненість, що Сергій Курченко зобов’язаний або купити, або відмовитися, однак вчасно попередити. Тобто я проти тягнути кота за хвіст», - сказав Кернес.

Читайте такожКурченко продовжить фінансувати «Металіст» - Кернес За словами мера, кошти від продажу стадіону «Металіст», які розподілені для добудови об’єктів міської інфраструктури, до мерії за графіком не надходять, останній платіж в обсязі понад 20 млн грн був наприкінці 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня 2013 року Обласний спортивний комплекс «Металіст» проданий за 674 млн 522 тис. грн з урахуванням ПДВ. Покупцем виступив Курченко.