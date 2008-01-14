Пограбували церкву Різдва Пресвятої Богородиці
18:20, 14 січня 2008Суспільство
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Винесли сейф та церковні речі
У с. Олишівка Чернігівського району Чернігівської області невідомі пограбували храм Різдва Пресвятої Богородиці.
Як повідомили УНІАН повідомили у Центрі громадських зв`язків УМВС в області, зловмисники викрали сейф з 1500 грн., та церковні речі – срібний хрест, підсвічник, чашу та інше.
За даним випадком порушена кримінальна справа. Триває слідство.
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