У Санкт-Петербурзі скасовано концерт гурту ”Океан Ельзи”



Повідомлення про скасування концерту гурту з’явилося 27 лютого на офіційному сайті Петербурзького СКК Льодовий палац, де мав відбутися концерт.

Згідно з повідомленням, ”за причин, що не залежать від Льодового Палацу концерт відмінено”.

Здійснюється повернення квитків.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого депутат законодавчих зборів Санкт-Петербурга Віталій Мілонов надіслав відкритого листа на ім`я міністра культури РФ Володимира Мединського в якому просить заборонити концерти групи «Океан Ельзи» в Росії.

«Лідер «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук відкрито підтримав Євромайдан, тим самим благословивши протестувальників в Україні кидати «коктейлі Молотова» в беззбройних людей фактично під свою музику”, - зазначив Мілонов.

25 лютого Лідер ЛДПР Володимир Жириновський запропонував заборонити гастролі до Росії українських колективів, артисти яких займають «антиросійську позицію». Зокрема, він навів за приклад співачку Руслану та український колектив «Океан Ельзи».