Випускники провідних світових вишів запропонували кадрову підтримку новому уряду України

Про це йдеться у листі Асоціації українських випускників провідних закордонних навчальних закладів до прем’єр-міністра та уряду, текст якого передали "Українській правді".

"Ми офіційно висловлюємо підтримку збереженню територіальної цілісності України, а також вітаємо призначення нового Уряду України. Ми готові працювати для формування якісно оновленого вищого державного апарату управління, включаючи залучення українських фахівців із закордонною освітою", - наголошується у заяві.

Випускники запропонували наступні шляхи співпраці з новим Кабінетом Міністрів України:

1.Формування нових команд у міністерствах та відомствах;

2.Залучення у якості радників на постійній основі (як на платній, так і безоплатній);

3.Проведення регулярних консультацій та круглих столів із нагальних питань розробки галузевих політик та розвитку міністерств.

Ініціатори звернення попросили керівництво держави у найкоротші строки визначити потреби кожного міністерства в нових кадрах.

"Ми готові взяти на себе координацію конкретних пропозицій від Міністрів щодо кадрових потреб кожного міністерства. Пропозиції будуть поширені серед усіх асоціацій випускників провідних закордонних навчальних закладів в Україні. Усi резюме кандидатів, зацікавлених у посадах, будуть передані відповідним міністерствам для остаточного відбору.

Вони також закликали журналістів та лідерів громадської думки підтриматиніціативу та слідкувати за нею, надаючи платформи для її популяризації та закликаючи уряд впроваджувати її у життя.

Заяву підписав Президент Гарвардського Клубу України Даніїл Пасько, Голова Асоціації випускників бізнес-шкіл Ukrainian Global MBA League, Голова Асоціації випускників бізнес-школи Чикагського Університету Костянтин Магалецький,

Голова Асоціації випускників університету Columbia Наталія Гончар та інші.