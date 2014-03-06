Львівщина прийняла на тимчасове проживання 150 жителів південного сходу України

Як повідомила УНІАН заступник директора департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації Оксана Яковець, на гарячу лінію, відкриту для мешканців південно-східних областей України та Автономної Республіки Крим, станом на 9.00 6 березня звернулися 73 сім’ї, які виявили бажання тимчасово проживати у Львівській області. Це 294 особи, з них 172 дорослих та 122 дітей.

Вона розповіла, що кількість галичан, готових прийняти гостей із південно-східних областей та АР Крим складає 117 осіб.

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Крім того за її словами, бажання прийняти людей виявили всі керівники санаторно-курортних закладів області, а також приватні підприємці, які мають готельно-відпочинкові комплекси у Старосамбірському, Сколівському, Золочівському та Перемишлянському районах. До поселення громадян також підключилася і громадська організація «Громадський сектор».

Яковець додала, що на даний час в області перебувають 150 осіб, половина з них діти. Серед приїжджих сім багатодітних родин, кілька з них поселені в міжрегіональному центрі реабілітації, що знаходиться у смт Великий Любінь Городоцького району. Гості області повністю забезпечені всіма необхідними побутовими умовами, а з харчуванням допомагає громада Городоцького району.

Заступник директора департаменту відзначила, що вирішуються і питання щодо влаштування дітей у школи та дитячі садки. Також, за її словами, всі місцеві заклади охорони здоров’я готові надавати необхідну медичну допомогу, а тим сім’ям, які перебувають у санаторно-курортних закладах, надають безкоштовно медичні послуги.

Вона висловила всім галичанам велику подяку за їхню шляхетність, адже станом на зараз пропозицій для приїжджих є більше, аніж людей, які готові сюди їхати.