Після призначення губернатором, Коломойський поїхав на завод з виробництва балістичних ракет

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський ознайомився з процесом макетування головної космічної частини «Дніпро -2013 №1» і міжнародних космічних апаратів на «Южмаші».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в цехах «Южмашу» було проведено макетування головний космічної частини «Дніпро -2013 №1», на якій в червні 2014 року заплановано здійснити ряд запусків космічних апаратів.

Як розповів журналістам головний менеджер проекту програми утилізації міжконтинентальних ракет РС 20-Б методом пуску Алекей Силкін, в червні одним з пуском бази «Ясний» (РФ) будуть виведені на орбіту супутники Іспанії, Великобританії, Голландії, Росії, Саудівської Аравії, Казахстану, Японії, Південної Кореї, США, Канади та інших країн. Головним у запуску буде перший казахський супутник «Каз АСАТ 1», розроблений Великобританією.

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«Сьогодні ми в присутності представників цих країн провели на головній платформі макетування всіх космічних апаратів і підписали технічні документи. Через 3 дні ми починаємо наземні випробування платформи, які триватимуть місяць. Після сертифікації платформа буде відправлена в Росію для підготовки до пуску», - зазначив Силкін.

За його словами, в даний момент жодних складнощів у реалізації цієї міжнародної програми не виникло.

«Всі документи між замовниками і російською стороною, яка є власником ракети РС -20 Б давно підписані. Ми нормально спокійно працюємо в рамках міжурядових економічних договорів. Також з усіх країн учасниць проекту виконані необхідні поставки», - сказав Силкін.