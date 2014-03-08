На Тернопільщині спалили приміщення поста ДАІ

Як повідомили кореспонденту УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, повідомлення про пожежу на пості, що розташований у прилеглому до райцентру селі Мислова Підволочиського району, надійшло учора вночі від рятувальників.

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На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, до складу якої увійшли й експерти ДСНС та пожежно-технічної служби Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Загиблих та потерпілих на місці події оперативні служби не виявили.

Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією, яка підпадає під ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

За однією із версій, причиною займання будівлі міг стати підпал.

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері на Тернопільщині близько 15 молодих людей побили двох інспекторів ДАІ.