ГПУ ініціювала звільнення від адмінвідповідальності 390 протестувальників

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, за дорученням виконувача обов’язків генпрокурора Олега Махніцького з участю прокуратур регіонів організовано та проводяться перевірки виконання Закону «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України».

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"На даний час ініційовано звільнення від адміністративної відповідальності 390 осіб, які були учасниками масових акцій протесту, визначених статтею 4 Закону. Крім того, розпочато 43 кримінальних провадження за фактами фальсифікації службовими особами органів МВС України матеріалів справ про адміністративні правопорушення стосовно вказаних осіб", - поінформували в ГПУ.