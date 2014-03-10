У Дніпропетровську стартував автопробіг по сходу України за мир та цілісність держави

Автопробіг, ініційований дніпропетровським Автомайданом та організацією воїнів-афганців «Ніхто, крім нас», спрямований також на підтримку українських військовослужбовців, повідомляє Радіо Свобода.

До близько 20 автомобілів дніпропетровських активістів приєднались також машини з Києва і міст Західної України.

За даними організаторів, упродовж двох днів вони планують об’їхати Запоріжжя, Херсон, Маріуполь, Донецьк, Луганськ, Харків, де відбудуться імпровізовані віча на підтримку територіальної цілісності України і проти сепаратизму, а також побувати у військових частинах, розташованих в Криму.

Читайте такожУ Луганську провели акцію проти введення російських військ в Україну

Для українських солдатів учасники акції зібрали теплі речі та харчі, вони також повезуть малюнки і листи зі словами підтримки від дніпропетровських дівчат і дітей.

«Був кинутий заклик Автомайданом Дніпропетровська, воїнами-афганцями організувати такий автопробіг. В інших містах, куди ми поїдемо, люди будуть приєднуватись до нашого автопробігу. Ми вже знаємо, що в Запоріжжі нам готуються передати гуманітарну допомогу для військових Збройних сил України», – сказав член організації афганців «Ніхто, крім нас» Анатолій Пилипенко.

Машини учасників автопробігу прикрашені державними прапорами, а також плакатами з написами «Ми неподільні», «Афганці проти війни» тощо.

Перед виїздом учасники акції пройшли інструктаж. Рухатись вони будуть колоною, тримати зв'язок між собою – за допомогою рацій.