Держприкордонслужба продовжує посилювати заходи на кордоні з Росією

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Держприкордонслужби.

Як нагадали у прикордонному відомстві, на кордоні з Росією триває проведення спеціальної операції, щоб не допустити в Україну організовані групи та окремих осіб, які можуть брати участь у заходах з дестабілізації обстановки в містах України та Автономній Республіці Крим, перевезення зброї, боєприпасів, вибухових речовин. Загалом у зворотному напрямку вже відправлено більше 3,5 тис. громадян Росії, а 30 особам заборонили в’їзд в Україну, йдеться в повідомленні.

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Зважаючи на те, що кількість не пропущених громадян Росії має тенденцію до збільшення, Державна прикордонна служба України надалі прийматиме ще більш жорсткі рішення щодо посилення контролю на державному кордоні, підкреслюється в повідомленні. Особлива увага звертатиметься на групи осіб, не виключенням будуть і окремі громадяни віком від 20 до 50 років, які можуть бути причетними до нагнітання ситуації в Україні, зазначили у відомстві.

Наразі до посилення державного кордону на східній ділянці залучено кілька тисяч прикордонників. Крім того, в спецзаходах беруть участь співробітники МВС та СБУ.