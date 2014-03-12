Київський суд розглядає апеляцію на вирок Пукачу в закритому режимі

Як передає кореспондент УНІАН, у перерві адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко пояснила журналістам, це пов'язано з тим, що в матеріалах справи є факти, як становлять державну таємницю.

У свою чергу, інший потерпілий у справі Олексій Подольский висловив незгоду з такою позицією суду і заявив цьому складу колегії, яка розглядає скаргу, відвід.

Читайте такожПукача зобовязали припинити читати свою справуДовідка УНІАН. Вбивство Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 року в селі Молочки Чудновського району Житомирської області він був затриманий.

29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва виніс вирок Пукачу, засудивши його до довічного позбавлення волі.