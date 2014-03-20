Завтра в Україну знову повернеться тепло: температура підніметься до +20 градусів

Дощі повністю залишать територію України, скрізь очікується ясна суха сонячна повітряна маса, повідомляє Opogode.ua.

Температура повітря підвищиться і становитиме +10 +16 градусів, на заході місцями до +20 градусів. В східних областях та в окремих районах центру України буде прохолодніше: +5 +9 градусів.

У Карпатах внаслідок істотного потепління є небезпека сходження лавин.

У західній частині без опадів. Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень +10 +15, місцями до +20 градусів.

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У північних областях сухо та ясно. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень +10 +15, у Сумській і Чернігівській областях місцями +5 +9 тепла.

У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі +1 + 6, вдень +10 +15, у Дніпропетровській і Кіровоградській областях +6 +9 градусів.

На сході малохмарна суха погода. Температура повітря вночі 0-5 тепла, місцями 0-2 морозу, вдень +5 +10 градусів.

На півдні запанує сонячна суха погода. Температура повітря вночі +2 +7, вдень +9 +15, в Одеській області до +17 градусів.

В Києві ясно, сухо та сонячно. Температура повітря вночі +2 +4, вдень +12 +14 градусів.

Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-10 м/с.