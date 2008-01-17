Нові посадові оклади українських офіцерів

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ підписав наказ “Про встановлення посадових окладів офіцерського складу Збройних сил України”.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, підписаний главою українського оборонного відомства наказ, який встановлює нові посадові оклади офіцерського складу ЗС України, було підготовлено та затверджено на виконання постанови Кабінету Міністрів України №1294 від 7 листопада 2007 року “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу”.

Так, посадовий оклад командира бригади відтепер встановлено в розмірі 1 тис. 150 грн. - 1 тис. 200 грн., командира полку – 1 тис. 50 грн. - 1 тис. 150 грн., командира батальйону – 1 тис. грн. - 1 тис. 100 грн., командира роти – 950 грн. -1 тис. 50 грн., командира взводу – 750-850 грн.

Крім того, цим наказом начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних сил України надано право затверджувати окремі схеми розмірів посадових окладів за новими посадами офіцерського складу органів військового управління, військових частин, установ і організацій ЗСУ.

В Міноборони зазначили, що реалізація цього наказу передбачена у державному бюджеті України на 2008 рік і введення його в дію створить умови для встановлення та виплати нових розмірів посадових окладів офіцерського складу ЗС України, що стимулюватиме їх до кар’єрного росту і сприятиме соціальному захисту військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, постановою Кабміну №1294 від 7 листопада 2007 року “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу” було ліквідовано значну диспропорцію у грошовому забезпеченні військовослужбовців різних силових структур.

За словами на той час міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА, в цілому по Збройним силам грошове забезпечення зросте на 8-10%.