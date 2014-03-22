У Хмельницькій області мобілізували через військкомати 6,5 тис. осіб
14:58, 22 березня 2014Суспільство
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Станом на 21 березня у Хмельницькій області мобілізували через військкомати 6,5 тис. осіб.
Військкомати Хмельницької області мобілізували 6,5 тисяч осіб
Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова обласної ради Іван Гончар.
“Це хлопці віком до 40 років. Керівництво районів забезпечило їхнє підвезення до Хмельницького, де на місцевому полігоні вони проходять навчання”, - зазначив він.
Посадовець зауважив, що частина із призваних, планують служити у Національній гвардії України.
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“Загалом, мобілізовані хлопці, якщо буде відповідна команда зверху, готові приєднуватися до лав української армії та стати на захист наших кордонів”, - наголосив Гончар.
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