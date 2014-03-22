Більшість українців раді угоді з ЄС, але не готові до членства в НАТО - опитування

Дослідження для "1+1" провела дослідницька компанія "ГФК Юкрейн". Результати дослідження були оприлюднені сьогодні в ефірі "1+1" під час телемарафону ТСН.

За результатами опитування майже половина українців мають позитивні очікування від угоди з Європейським союзом. 48% жителів України у віці 18 років і старше вважають, що підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським союзом позитивно відобразиться на них особисто. 18% опитаних відносяться до асоціації з ЄС нейтрально, а 28% ― негативно. Найбільш оптимістично налаштовані жителі Західного регіону, де позитивні очікування у 80% населення, в той час як на Півдні та Сході таких лише 25%, а в АР Крим ― всього 10%.

44% населення України підтримують вступ країни до НАТО, в той час як 47% ― проти. Найбільша підтримка Північноатлантичного альянсу ― у Західному регіоні (70%), в той же час найменша ― на Півдні та Сході, де 68% населення виступають проти. В АР Крим таких ще більше ― 84%.

Навпіл розділилися думки українців щодо Росії: 48% вважають Росію дружньою державою, а 47% з цим не погоджуються. У той же час політику президента Росії Путіна щодо України не підтримують 77% респондентів. На Заході, Півночі й у Центрі Путін має менше 3% підтримки. І навіть на Півдні та Сході лише 31% підтримують політику Президента Росії щодо України, в той час як 60% її не підтримують. Драматично відрізняються думки мешканців Криму, де 88% вважають Росію дружньою країною, а 76% ― підтримують політику Путіна щодо України.

Неоднозначним є ставлення українців до уряду України. В середньому по країні 55% респондентів вважають, що новий уряд діє в інтересах народу України, в той час як 37% з цим не погоджуються. Очікувано, довіра до уряду вища на Заході (79%), і нижча – на Півдні та Сході (31%). В той же час 77% жителів Криму не вважають, що новий уряд України захищає їх інтереси.