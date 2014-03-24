"Дорожній контроль" не буде проводити спільного з ДАІ патрулювання
13:38, 24 березня 2014Суспільство
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"Дорожній контроль" не проводить та не буде проводити спільних патрулювань з ДАІ.
"Дорожній контроль" не буде співпрацювати з ДАІ / dk.lviv.ua
Про це повідомляє Єгор Воробйов, керівник прес-служби "Дорожній контроль".
Сьогодні, 24 березня, ряд ЗМІ повідомили про спільне патрулювання вулиць співробітниками ДАІ та активістами "Дорожнього контролю". Ця інформація виявилася помилковою.
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"Наша організація спостерігає за діяльністю ДАІ і в законному порядку присікає їхні порушення", - заявив Воробйов.
Воробйов також зазначив, що активіст Дмитро Бабич, який раніше заявив про співробітництво між ДАІ та "Дорожнім контролем", не є активістом "Дорожнього контролю" і був виключений з лав організації ще на початку минулого року.
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