"Дорожній контроль" не буде проводити спільного з ДАІ патрулювання

Про це повідомляє Єгор Воробйов, керівник прес-служби "Дорожній контроль".

Сьогодні, 24 березня, ряд ЗМІ повідомили про спільне патрулювання вулиць співробітниками ДАІ та активістами "Дорожнього контролю". Ця інформація виявилася помилковою.

Читайте такожУ ДАІ розповіли, які автомобілі викрадають у Києві найчастіше

"Наша організація спостерігає за діяльністю ДАІ і в законному порядку присікає їхні порушення", - заявив Воробйов.

Воробйов також зазначив, що активіст Дмитро Бабич, який раніше заявив про співробітництво між ДАІ та "Дорожнім контролем", не є активістом "Дорожнього контролю" і був виключений з лав організації ще на початку минулого року.