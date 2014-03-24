Експонати кримських музеїв намагаються вивезти до Ермітажу - віце-прем’єр
14:58, 24 березня 2014Суспільство
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За словами Олександра Сича, через це Кабмін вирішив перепідпорядкувати ці експонати безпосередньо Міністерству культури України.
Сич: На засіданні Кабміну вирішено перепідпорядкувати експонати кримських музеїв
Експонати кримських музеїв, які на сьогодні перебувають на виставках за межами України, російська влада намагається вивезти в Санкт-Петербург до Ермітажу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу віце-прем'єр-міністр із соціальних питань Олександр Сич.
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Він повідомив, що у зв'язку з цим учора на засіданні уряду було прийнято рішення перепідпорядкувати ці експонати безпосередньо Міністерству культури України для того, щоб запобігти їх вивезенню до Росії.
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