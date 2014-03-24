Експонати кримських музеїв намагаються вивезти до Ермітажу - віце-прем’єр

Експонати кримських музеїв, які на сьогодні перебувають на виставках за межами України, російська влада намагається вивезти в Санкт-Петербург до Ермітажу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу віце-прем'єр-міністр із соціальних питань Олександр Сич.

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Він повідомив, що у зв'язку з цим учора на засіданні уряду було прийнято рішення перепідпорядкувати ці експонати безпосередньо Міністерству культури України для того, щоб запобігти їх вивезенню до Росії.