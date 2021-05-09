Загалом до поліції надійшло 61 повідомлення про можливі порушення.

Під час заходів 9 травня українські правоохоронці склали 22 адмінпротоколи та розпочали 13 кримінальних проваджень.

Читайте такожЗаборонена символіка і затримання: як відзначили День перемоги в Україні (фоторепортаж)Про це повідомляють у Національній поліції.

Станом на 18:00 в Україні відбувся 721 захід з нагоди відзначення 76-ї річниці перемоги над нацизмом. Участь у них взяли понад 54 000 осіб.

До поліції надійшло 61 повідомлення про можливі порушення. Більшість із них стосувалися використання забороненої символіки.

Правоохоронці склали 22 адміністративні протоколи. Зокрема: 8 – за ст. 173 (Дрібне хуліганство); 5 – за ст. 173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки); 5 – за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та 4 – за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей).

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 13 кримінальних правопорушень. З них: 11 – за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки); 1 – за ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого); 1 – за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу).

Як проходили акції в Києві та областях:

На площі Слави в Києві люди клали квіти до Могили Невідомого солдата. Деякі з присутніх, в основному діти, прийшли в радянських військових пілотках, але без червоної радянської зірки. Серед тих, хто покладав квіти, був помічений лідер забороненої Комуністичної партії України Петро Симоненко.

У Житомирі на День перемоги люди тримали прапори з радянською символікою, але заклеєною. З одного портрета поліцейським довелося знімати георгіївську стрічку.

В Одесі на Алеї Слави сталося кілька сутичок між учасниками проросійської акції «Безсмертний полк» і поліцейськими. Відомо про шістьох затриманих.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська