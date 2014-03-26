Ресторатори України закликали депутатів не забороняти куріння біля ресторанів

Даний законопроект запланований до сьогоднішнього розгляду Комітетом Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Законопроект пропонує заборонити куріння на вулиці - на території будь-яких об'єктів культурного призначення, біля держустанов, готелів, на літніх терасах ресторанів, а також на території аеропортів і вокзалів. Порушникам загрожує штраф до 10 000 гривень (це значно більше, ніж покарання за водіння автомобіля в нетверезому вигляді).

Законопроект отримав негативну оцінку Головного науково-експертного управління Верховної Ради. Експерти заявили, що документ несе в собі суттєві корупційні ризики і порадили його повністю відхилити. Про це повідомляє газета «Факти і коментарі»

- Реакція на цю ініціативу у нас вкрай негативна, - заявила президент Асоціації ресторанів України, гендиректор компанії «Ресторанний консалтинг» Ольга Насонова. - Прийняття такого законопроекту знищить деякі ресторани, а також більярдні, приватні пивні бари та кав'ярні. Коли ввели заборону на куріння в ресторанах і барах, ресторатори змогли зберегти більшу частину клієнтів-курців за рахунок терас, літніх майданчиків. Якщо законопроект ухвалять, він буде масово порушуватися. Оскільки це вже питання виживання бізнесу.

За словами Ольги Насонової, ресторатори закликають народних депутатів замість введення нових абсурдних обмежень повернутися до розумної і ефективної схемою поділу залів ресторанів для курців та некурців.

Як повідомляє газета «Факти і коментарі», повна заборона на куріння в закладах громадського харчування, яка набрала чинності в грудні 2012 року, вже завдала удар по ресторанній галузі. Так, за даними Держкомстату, тільки за перше півріччя 2013 р. в Україні закрилося 226 ресторанів - майже в два рази більше, ніж за аналогічний період 2012 р., коли заборона ще не діяла. В цілому за 2013 р. в Україні закрилося близько 700 ресторанів, а приріст українського ринку громадського харчування за 2013 р. скоротився майже вдвічі.

У громадських організаціях вважають, що згаданий законопроект лобіюється виробниками вентиляційних систем.

- Закон повинен бути розумним. Є країни, де куріння в ресторанах дозволено (Німеччина, Чехія), є - де заборонено і де відвідувачі повинні виходити палити на вулицю. Але щоб забороняти куріння на вулицях - це абсурд. Ймовірно, в цьому зацікавлені виробники вентиляційних систем, спеціальних кабін для куріння, які вони будуть нав'язувати ресторанам та іншим закладам, якщо законопроект буде прийнятий - прогнозує експерт з питань економіки охорони здоров'я громадської організації «Гуманітарна колегія» Андрій Цибулько.