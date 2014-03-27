У вишах Львівщини продовжать навчання 137 студентів з Криму

Як повідомили УНІАН у департаменті освіти і науки Львівської облдержадміністрації, на даний час триває процес переведення студентів з вищих навчальних закладів АР Крим на Львівщину, яке оформляється за спрощеною процедурою.

«Кримські студенти будуть навчатись у Львівському національному університеті імені І.Франка (38 осіб), Національному університеті «Львівська політехніка» (5 осіб), Львівському державному університеті фізичної культури (3 особи), Львівському національному медичному університеті імені Д.Галицького (70 осіб), Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені І.Франка (1 особа), Львівському інституті економіки і туризму (6 осіб), Львівському інституті банківської справи (8 осіб). Також студентів з Криму переводитимуть у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, зокрема, «Львівський медичний коледж ім. Андрея Крупинського» (2 особи), по одній особі в Львівське державне музичне училище імені С.Людкевича, Правничий коледж Львівського національного університету ім. І. Франка, Технологічний коледж Національного Лісотехнічного університету та Бориславський медичний коледж», - інформує департамент освіти і науки Львівської ОДА.

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Також, за даними департаменту, на даний час 119 кримських дітей влаштовано у школи міста Львова та області, 1 дитина навчається в ліцеї ім. Героїв Крут, 1 дитина – в спеціалізованій школі для дітей з вадами слуху, 14 дітей відвідують дошкільні установи.

Як поінформували у прес-службі Львівської ОДА, станом на 9.00 27 березня, на тимчасове проживання у Львівську область переїхали 1264 мешканці Криму, з них 724 дорослі та 54 - діти.