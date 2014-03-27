Росія може оголосити іноземцями громадян України в Криму

Федеральна міграційна служба Росії може оголосити іноземцями громадян України у Криму, які не побажали взяти російське громадянство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив перший заступник голови Державної міграційної служби Віктор Шейбут.

Шейбут заявив, що йому відомо про наміри ФМС Росії надати статус іноземців тим кримчанам, які відмовляться взяти російське громадянство.

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“Я не виключаю, що ФМС Росії може оголосити осіб, що не взяли громадянство Росії, іноземцями. Але законодавча база дозволяє таким громадянам, що відмовляться від російського громадянства, отримати спеціальний бланк для іноземця. Я думаю, що такі довідки в Криму отримають ті жителі півострова, хто не захоче взяти російське громадянство”, - сказав Шейбут.

При цьому він підкреслив, що всі ці люди залишатимуться громадянами України, як і ті, хто погодяться на російське громадянство. Шейбут пояснив, що хоча українське законодавство забороняє подвійне громадянство, але за нього не передбачено ні адміністративне, ні кримінальне покарання.

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Також Шейбут наголосив, що, за українським законодавством, вийти з українського громадянства людина може лише на підставі власноруч написаної заяви та відповідного указу президента.