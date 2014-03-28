Менеджери Укрнафти перерахують свою одноденну зарплату українській армії
12:20, 28 березня 2014Суспільство
0 0
Працівники апарату управління ПАТ «Укрнафта» вирішили перерахувати свою одноденну заробітну плату для матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби ПАТ «Укрнафта»
«Зважаючи на складну ситуацію, яка склалася в державі, працівники апарату управління Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» вирішили перерахувати свою одноденну заробітну плату для матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України», - йдеться у повідомленні.
«Кошти на потреби Збройних Сил України за власним бажанням працівників апарату будуть перераховані на відповідний розрахунковий рахунок Міністерства оборони України після нарахування заробітної плати», - уточнили у прес-службі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter