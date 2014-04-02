Інститут Омбудсмана продовжив місію Карпачової в Україні щодо дотримання прав і свобод людини

Як повідомили УНІАН у Союзі юристів України, 28 березня 2014 року в Сеймі Литовської Республіки у Вільнюсі відбулось засідання правління і виконавчого комітету Європейського інституту Омбудсмана (ЄІО).

Під час засідання Карпачова представила спеціальну доповідь, в якій поінформувала членів правління ЄІО про результати проведеного нею моніторингу дотримання прав і свобод людини під час масових акцій протесту в Україні у листопаді 2013 року – лютому 2014 року, а також спеціальної моніторингової місії на території Автономної Республіки Крим у лютому-березні 2014 року.

Після обговорення доповіді члени правління ЄІО ухвалили заяву щодо прав людини в Україні, в якій висловили підтримку діяльності Карпачової зі сприяння захисту прав і свобод людини та пошуку мирних шляхів врегулювання поточної кризи в Україні, а також висловили підтримку територіальній цілісності України.

Члени правління ЄІО прийняли одностайне рішення продовжити спеціальну місію Карпачової з посередництва й моніторингу дотримання прав і свобод людини в Україні та закликали усі зацікавлені сторони до співпраці із зазначеною місією.

Також у заяві зазначається, що ЄІО бере до уваги Резолюцію Генеральної асамблеї ООН, ухвалену більшістю голосів країн-членів ООН 27 березня 2014 року щодо територіальної цілісності України, і підтримує заклики ОБСЄ та Ради Європи щодо поваги і дотримання незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

ЄІО настійно рекомендує і закликає усі зацікавлені сторони до встановлення мирного і безпосереднього діалогу щодо подолання поточної кризи в Україні в дусі принципів міжнародного права з прав людини.

*** Європейський інститут Омбудсмана (ЄІО) є міжнародним правозахисним об’єднанням з консультативним статусом при Раді Європи, до складу якого входять більш як 100 національних і регіональних Омбудсманів країн Європи.