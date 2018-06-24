Володимир Гройсман: Губернатори з місцевих «царів» перетворяться на префектів

Тему федералізації України, яку регулярно озвучують керівники Кремля, з задоволенням підхопили проросійські політики в Східних областях нашої держави. Вже декілька тижнів не вщухають дискусії щодо необхідності делегувати більше прав місцевим громадам.

Однак, навіть після того, як у вівторок уряд України схвалив концепцію місцевого самоврядування, яку підтримує Рада Європи, і якою передбачено делегування повноважень на рівень місцевих громад, тема федералізації не зійшла нанівець. Більш того, про це заговорив навіть екс-президент України Віктор Янукович, який в четверте з'явився на російських телеекранах. Якою повинна бути адміністративно-територіальна реформа країни, чи є майбутнє у ідеї федеративної України, в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповів віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку Володомир Гройсман.

Росія вже якийсь час активно нав’язує Україні ідею федеративного устрою. Ви підтримуєте ідею федералізації нашої держави?

Я вважаю, що федеративний устрій взагалі неприродній для України. Це нав'язування федеративної моделі виглядає дуже сумнівним і диким, оскільки уявити собі, що в ХХІ-му столітті суверенній державі хтось нав'язує якийсь устрій — неможливо. Це дивує. А, по-друге, федеративний устрій - це об'єднання територій, які були колись окремими державами або королівствами, а Україна - унітарна держава.

Тобто, Україна залишиться унітарною державою?

Так і тільки так. Україна залишиться унітарною, децентралізованою країною з сильними громадами і великим європейським майбутнім.

Україна є і буде унітарною державою, і я не бачу причин чи доцільності і ефективності міняти це. Нам треба передавати повноваження не на рівень регіону, а на рівень громади, щоб місцева громада була сильною - кожне село, селище і місто. Щоб вони мали свої кошти, повноваження, надавали послуги на місцевому рівні, управляли місцевими процесами - ось що дуже важливо.

Пам'ятаю часи, коли зробити Україну федеративною пропонувала не Росія, як це відбувається нині, а тодішній лідер Народного Руху Вячеслав Чорновіл. Відбувалося це ще на початку 1990-х...

Я тоді таких пропозиційне чув. Не хочу коментувати далекі події 1990-х. Можливо, то був погляд шанованих людей, і я не вправі це коментувати.

Пропозиція уряду ліквідувати державні обласні адміністрації шокувала багатьох. Що стоїть за цим рішенням Кабінету міністрів?

Треба скасувати обласні державні адміністрації як органи виконавчої влади на територіях. Ми побудуємо трирівневу систему. Найсильніша - це громада (село-селище-місто), далі - район, а потім - область. Районна рада вибирає свій виконавчий комітет, а обласна рада – свій виконавчий комітет. Кожен з цих рівнів — село-селище-місто, район і область - матимуть виключний перелік компетенцій і джерела фінансування, щоб не було жодних конфліктів і суперечок.

А що постане на місці облдержадміністрацій?

Обласні державні адміністрації будуть перетворені на префектури, які будуть виконувати наглядові та координуючі функції стосовно органів державної влади на територіях. Бо сьогодні обласні держадміністрації - це виконавчі структури. Вони все вирішують, все роблять, в них - всі гроші, губернаторів призначають як виконавців. І минула система довела, що деякі губернатори вели себе як міні-царі на територіях. Щодо голів обласних рад і облвиконкомів, їх будуть обирати люди. Тобто, люди обирають обласну раду, а вона формує облвиконком і призначає голову.

Тобто, губернаторів не буде також?

Не буде. Будуть префекти. Це люди, які будуть призначатися центральним урядом або президентом – тут можна дискутувати. Префект буде виконувати наглядову функцію, він буде державним «оком» на території. Але префект вже не буде розпоряджатися державними ресурсами, бюджетом, він не буде призначати людей на посади. Це будуть робити люди, яких обиратимуть мешканці. Буде обраність влади і, таким чином, буде також збалансованість і розподіл влади.

Ця модель має схожість з польською моделлю. Зі здобуттям незалежності, після падіння комунізму, Польща пройшла дуже великий і успішний шлях. Тому ми, за підтримки уряду і президента Польщі, запросили в Україну працювати на постійній основі найкращих польських експертів. Вже відбулося спільне засідання експертної ради в Києві, і ми будемо відпрацьовувати цю модель, враховуючи також польські помилки і їх досвід для створення ефективної системи управління державою. Напишіть великим літерами: ЦЕ РЕЦЕПТ УСПІХУ УКРАЇНИ! Без цього ми не зможемо побудувати якісну успішну країну. І це наша проблема номер один.

Префектури не будуть занадто громіздкими установами?

Ні, ні, ні. Якщо вони будуть чисельні – не дай Бог. Вони будуть нечисельні і недорогі. Тобто, вони будуть малочисельними за штатом, але з дуже чіткими функціями.

Коли ці зміни можуть відбутися?

Потрібно вносити зміни в Конституцію. Уряд розраховує, що все це може бути ухвалено – ми будемо наполягати на цьому і просити парламент – до кінця цього року.

Після проведення цієї реформи, в Україні залишиться 24 області, а також Автономна Республіка Крим з Севастополем?

Так, ми не втручаємось в цей адміністративно-територіальний розподіл.

Щодо Криму, чи, наразі, Україна має якісь важелі впливу на півострові в адміністративному плані?

Відповідь на це питання теж напишіть великими літерами: КРИМ – ЦЕ УКРАЇНА! Так, зараз Крим анексований і тимчасово окупований. Однак ми будемо вживати всіх дій, передбачених міжнародним законодавством, будемо правовими кроками, політичними і економічними засобами робити все, щоби звільнити від окупантів цю територію, яка є частиною України. Ми - цивілізована країна, ми не хочемо ні з ким воювати, але будемо використовувати всі законні засоби для відновлення справедливості.

Ростислав Хотин, Брюссель