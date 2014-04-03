На Житомирщині працевлаштували чотирьох прокурорів з Криму

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша.

За її словами, на даний час в органах прокуратури області вже виконують свої службові обов’язки 4 працівники прокуратури АР Крим. Зокрема, подружжя прокурорів працює у Баранівському районі, інші – в апараті прокуратури області та Коростенській міжрайонній прокуратурі.

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"Таким чином, кримським колегам захищено гарантоване Конституцією України та Генеральною прокуратурою України право на продовження роботи в органах прокуратури інших регіонів держави" - сказала Гоша.

"Працівники прокуратури Житомирської області засвідчують свою повагу прокурорам, які, попри складну ситуацію в регіоні, з гідністю витримали усі випробовування, що випали на їхню долю, і залишилися вірними прокурорській справі" - додала вона.