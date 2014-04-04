Польська митниця виявила в автомобілі з України рекордну партію героїну

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за даними митників, зловмисники намагалися перевезти 150 кг героїну, з яких можна було зробити 600 тисяч так званих дилерських доз.

"Це найбільша контрабанда героїну, виявлена службами за останні сім років, і одна з найбільших в Європі", - відзначили в прес-службі митниці.

Наркотики були заховані в 300 чорних поліетиленових пакетах під причепом вантажівки.

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Прес-секретар митної служби в Перемишлі Едіта Хадовска сказала УНІАН, що у вантажівки були іноземні номерні знаки, але відмовилася уточнити, чи є вони українськими.

Співрозмовник також не дала додаткових коментарів, зазначивши, що справу передано для розслідування в Центральне слідче бюро польської поліції в Жешові.