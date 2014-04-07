Приєднуйтесь до Всеукраїнської акції «День відкритого декларування 2014»

08 квітня 2014 року у Вас є можливість подати декларацію про майновий стан та доходи разом з вітчизняними артистами, співаками, спортсменами які відвідають в цей день Центри обслуговування платників столичних органів Міндоходів, для виконання свого конституційного обов’язку – декларування доходів.

Всі відвідувачі протягом дня зможуть отримати спеціальну друковану продукцію та консультації фахівців.

Кампанія Декларування доходів громадян, отриманих у 2013 році, яка розпочалась 1 січня добігає свого завершення - залишилося 23 дні.

Місце проведення: Центри обслуговування платників у податкових інспекціях Києва.

Акредитація журналістів обов’язкова за тел: (067) 236-41-16, 461-77-30