Приєднуйтесь до Всеукраїнської акції «День відкритого декларування 2014»
13:43, 07 квітня 2014Суспільство
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08 квітня 2014 року у Вас є можливість подати декларацію про майновий стан та доходи разом з вітчизняними артистами, співаками, спортсменами які відвідають в цей день Центри обслуговування платників столичних органів Міндоходів, для виконання свого конституційного обов’язку – декларування доходів.
Всі відвідувачі протягом дня зможуть отримати спеціальну друковану продукцію та консультації фахівців.
Кампанія Декларування доходів громадян, отриманих у 2013 році, яка розпочалась 1 січня добігає свого завершення - залишилося 23 дні.
Місце проведення: Центри обслуговування платників у податкових інспекціях Києва.
Акредитація журналістів обов’язкова за тел: (067) 236-41-16, 461-77-30
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