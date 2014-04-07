Більшість українців вважають, що антикорупційні реформи є найнагальнішими
Українці вважають, що першочергово потрібно провести реформи у боротьбі з корупцією (63%) та в економіці (61%).
Про це свідчать результати дослідження Соціологічної групи «РЕЙТИНГ», передані УНІАН.
На думку 42% респондентів реформ також потребують армія та оборона та забезпечення територіальної цілісності України (33%). 35% опитаних очікують реформ в охороні здоров’я, 30% – в соціальному захисті населення, 28% – промисловості, 25% – сільському господарстві, 21% - в міліції.
При цьому, на Заході більш виразно підтримують необхідність реформування армії та забезпечення територіальної цілісності України, на Сході та Донбасі – реформування економіки і промисловості, на Півдні – сільського господарства, в Центрі – охорони здоров’я. Проте всюди на перших позиціях – необхідність боротьби з корупцією.
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Дослідження проведено Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД).
Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші.
Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.
Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face).
Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95) становить не більше 2,2%.
Терміни проведення дослідження: 21-29 березня 2014 р.