Кількість загиблих в ході масових протестів зросла до 104 осіб – МОЗ

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

«Станом на 06.00 год. 8 квітня 2014 року з 10 години 20 хвилин 18 лютого з місця загострення сутичок у центрі міста Києва до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я міста Києва за медичною допомогою звернулось 1 726 постраждалих, 1149 з них було госпіталізовано», - йдеться в повідомленні.

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Зазначено, що на лікуванні в закладах охорони здоров’я м. Києва станом на 06.00 8 квітня 2014 року знаходиться 111 осіб.

«За останню добу станом на 06.00 год. 8 квітня 2014 року за медичною допомогою до бригад екстреної медичної допомоги звернулося 14 осіб, 11 з них госпіталізовано, стався 1 летальний випадок», - повідомила прес-служба.