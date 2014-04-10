СБУ запобігла замовному вбивству керівника великого промислового підприємства

Як повідомляє прес-центр СБ України, інформацію про підготовку зловмисником, мешканцем м. Києва, цього злочину оперативники отримали у березні ц.р.

У ході подальших заходів співробітники СБУ попередили вчинення убивства та встановили учасників злочинного угруповання, у тому числі організатора - власника охоронної структури.

Читайте такожСБУ викрила російську агентурну мережу, що підривала обороноздатність України9 квітня ц.р. після спецоперації зловмисника затримано у Києві. Під час обшуку у нього вилучено майже 2 млн. гривень готівкою, зброю та інші речові докази.

За цими матеріалами МВС України було розпочато кримінальне провадження за ст.115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України, у рамках якого здійснюються заходи щодо затримання спільників зловмисника та встановлення мотивів злочину.