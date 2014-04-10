Польські роботодавці за 5 років збільшили працевлаштування українців в 4 рази – ЗМІ



Про це пише сьогодні польська газета Puls Biznesu, передає кореспондент УНІАН.

”Зараз більше половини (52 %) дозволів, що видаються іноземцям, отримують саме українські громадяни. П`ять років тому цей показник становив тільки 30 %”, - зазначає газета.

У виданні наголошується, що китайцям, які посіли друге місце за кількістю отриманих дозволів, в 2013 році видано всього 3 тис таких документів або в 7 разів менше, ніж українцям.

”Більше того, статистика дозволів на роботу не враховує сезонних співробітників, зокрема, в сільському господарстві. Кількість таких співробітників в пікових моментах може становити кілька десятків тисяч людей” , - зазначає газета.

http://www.pb.pl/3613425 , 41622 , ukraincy - buduja - polski - pkb

Як повідомляв УНІАН , польські роботодавці в минулому році збільшили на 14 % кількість офіційно зареєстрованих заявок на роботу для громадян України на тлі 3 % скорочення кількості заявок для сезонних співробітників (до 218 тис) після 40 % зростання і 7% мінуса, відповідно, в 2012 році.

За останніми даними , на лютий поточного року в Польщі безробітними значилися 13,9 % економічно активного населення або 2,26 млн осіб.