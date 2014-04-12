У Донецьку підпалили машину опозиційному журналістові

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналіст сам повідомив на своїй сторінці у мережі Фейсбук. «Тільки що мені спалили автомобіль», - написав Мацука в 1.00 12 квітня.

Пізніше на сайті «Новини Донбасу» вийшла інформація: «В 00.33 невідомий чоловік підійшов до автомобіля редактора, припаркованого біля його будинку, облив горючою речовиною і підпалив. Автомобіль загасили сусіди Мацуки, які викликали міліцію. Останнім часом він неодноразово отримував анонімні погрози від сепаратистів».

Дане повідомлення супроводжувалося відео, знятим, мабуть, встановленою на будинку відеокамерою. На відео видно, як до машини підходить чоловік у темній куртці і світлих штанах, тримаючи в руці невелику ємність з горючою рідиною, і поспіхом починає поливати лобове скло автомобіля. Потім невідомий запалює сірник, кидає на скло, машина миттєво спалахує, а невідомий ховається.

Мацука досить відомий в регіоні опозиційний журналіст, якому вже неодноразово погрожували, в тому числі підпалювали вхідні двері в квартирі, яка знаходиться на першому поверсі двоповерхового будинку.

Відео зроблено з екрану камер відео-спостереження